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قصف مدفعي للاحتلال على محيط مستشفى السلام في شارع صلاح الدين شمال مدينة خانيونس (العربي)

Lebanon 24
23-07-2024 | 12:47
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