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السفارة الكندية: الوضع في لبنان متقلب وغير قابل للتنبؤ بسبب الحرب في غزة وعلى الكنديين المغادرة

Lebanon 24
24-07-2024 | 03:44
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