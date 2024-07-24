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التلغراف عن مسؤولين إسرائيليين: تجنب هاريس حضور خطاب نتنياهو في الكونغرس ليس طريقة جيدة لمعاملة حليف

Lebanon 24
24-07-2024 | 06:15
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