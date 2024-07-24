الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني⁩ في ⁧طهران⁩ احتجاجا على قيام حكومته بتسليم أحد مواطني إيران إلى الولايات المتحدة بتهمة التهرب من العقوبات (سكاي نيوز)

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