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الرئاسة الفلسطينية: الحل الوحيد دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية (الحدث)

Lebanon 24
24-07-2024 | 15:30
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