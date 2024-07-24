Advertisement

أخبار عاجلة

النائبة الديمقراطية داليا راميريز: خاب ظني في أعضاء الكونغرس الذين صفقوا لشخص يقتل الإنسانية بغزة (الجزيرة)

Lebanon 24
24-07-2024 | 16:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: أعضاء ديمقراطيون بالكونغرس الأميركي يدرسون عدم حضور خطاب نتنياهو بعد انتقاده لسياسة واشنطن بشأن الأسلحة (الجزيرة)
lebanon 24
25/07/2024 04:48:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم "حماس" جهاد طه لـ"الجزيرة": خطاب نتنياهو أمام الكونغرس مسرحية استعراضية لتبرير مجازره ضد المدنيين
lebanon 24
25/07/2024 04:48:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ائتلاف "يهود من أجل وقف تسليح إسرائيل" ينظم احتجاجا داخل الكونغرس للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة (الجزيرة)
lebanon 24
25/07/2024 04:48:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: الوضع في غزة لا يطاق ومأساوي ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لوقف ذلك من أجل مصلحة الإنسانية (الجزيرة)
lebanon 24
25/07/2024 04:48:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:25 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:41 | 2024-07-24
18:39 | 2024-07-24
18:37 | 2024-07-24
18:36 | 2024-07-24
18:36 | 2024-07-24
18:31 | 2024-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24