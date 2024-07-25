Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية اعترضت مسيّرتين أطلقتا من لبنان إحداهما قبالة شواطئ نهاريا

Lebanon 24
25-07-2024 | 01:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية وطائراتنا اعترضت هدفين جويين مشبوهين في منطقة جبل الشيخ أطلقا من لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
25/07/2024 12:00:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: 5 قذائف صاروخية أطلقت من رفح على مناطق بغلاف غزة والدفاعات الجوية اعترضتها دون أضرار
lebanon 24
25/07/2024 12:00:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية اعترضت مسيرة في إصبع الجليل (الجزيرة)
lebanon 24
25/07/2024 12:00:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: منظومة الدفاع الجوي اعترضت هدفا جويا مشبوها في كريات شمونة عبر من جنوبي لبنان دون الإبلاغ عن وقوع إصابات
lebanon 24
25/07/2024 12:00:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:57 | 2024-07-25
04:44 | 2024-07-25
04:31 | 2024-07-25
04:21 | 2024-07-25
04:01 | 2024-07-25
04:00 | 2024-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24