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المتحدث باسم الرئاسة التركية: خطاب نتنياهو أمام الكونغرس وصمة عار على كيان يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية

Lebanon 24
25-07-2024 | 04:57
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