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"القناة 12 الإسرائيلية": تضرر مبنى في شتولا في الجليل الغربي بعد إطلاق 4 صواريخ من لبنان

Lebanon 24
25-07-2024 | 05:50
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