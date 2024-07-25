Advertisement

أخبار عاجلة

وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي: إحلال الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ينطلق من حل مستدام وعادل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

Lebanon 24
25-07-2024 | 06:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العاهل الأردني: المجتمع الدولي فشل في تحقيق الحل الوحيد الذي يضمن أمن الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة والعالم ألا وهو السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/07/2024 14:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع السعودي: بحثت مع نظيري التركي جهود إحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم (الشرق)
lebanon 24
25/07/2024 14:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة واعلان وقف اطلاق النار بشكل شامل والعودة الى حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه ودعوة المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات ملموسة من اجل التوصل الى حل سياسي للصراع في الشرق الأوسط
lebanon 24
25/07/2024 14:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية بلجيكا: تصويت الكنيست ضد الدولة الفلسطينية يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وتطلعات الشعبين (الجزيرة)
lebanon 24
25/07/2024 14:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:53 | 2024-07-25
07:06 | 2024-07-25
06:06 | 2024-07-25
05:50 | 2024-07-25
05:48 | 2024-07-25
05:42 | 2024-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24