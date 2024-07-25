اليونيفيل لـ"AWP": الحلّ الدبلوماسي للتوترات على حدود لبنان وإسرائيل هو الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل وسنفعل كل ما بوسعنا لتهدئة التوترات

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