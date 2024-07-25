Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نجحنا في انتشال جثث 5 مخطوفين من قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
25-07-2024 | 11:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الجزيرة" عن القناة 12 الإسرائيلية: تصريحات المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي بشأن عدم إمكانية القضاء على حماس أغضبت نتنياهو
lebanon 24
25/07/2024 20:11:36 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نحن ندفع ثمنا باهظا في الحرب لكننا لا يمكن أن نبقى صامتين (الجزيرة)
lebanon 24
25/07/2024 20:11:36 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لرويترز: الجيش ما زال بعيدا إلى حد ما عن القضاء على حماس (الجزيرة)
lebanon 24
25/07/2024 20:11:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين من وحدتي المظليين وغفعاتي خلال معارك في جنوب قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
25/07/2024 20:11:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:47 | 2024-07-25
12:47 | 2024-07-25
12:25 | 2024-07-25
12:19 | 2024-07-25
12:06 | 2024-07-25
12:00 | 2024-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24