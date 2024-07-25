28
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
17
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يريد الحصول على ضوء أخضر من بايدن للتحرك في لبنان إذا لم تنجح الاتصالات الدبلوماسية
Lebanon 24
25-07-2024
|
13:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو يريد الضوء الأخضر من بايدن للتحرّك في لبنان!
Lebanon 24
نتنياهو يريد الضوء الأخضر من بايدن للتحرّك في لبنان!
25/07/2024 22:25:42
25/07/2024 22:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: المستوى السياسي أعطى الضوء الأخضر للانتقال للمرحلة الأخيرة لحرب غزة والتنفيذ سيتأثر بصفقة الرهائن والوضع في لبنان (سكاي نيوز)
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: المستوى السياسي أعطى الضوء الأخضر للانتقال للمرحلة الأخيرة لحرب غزة والتنفيذ سيتأثر بصفقة الرهائن والوضع في لبنان (سكاي نيوز)
25/07/2024 22:25:42
25/07/2024 22:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"أكسيوس": مسؤولون أميركيون يقولون إن الخلاف الجديد بين نتنياهو وإدارة بايدن يعيق الجهود الدبلوماسية الأميركية الإسرائيلية لتهدئة التوترات على الحدود بين لبنان وإسرائيل
Lebanon 24
"أكسيوس": مسؤولون أميركيون يقولون إن الخلاف الجديد بين نتنياهو وإدارة بايدن يعيق الجهود الدبلوماسية الأميركية الإسرائيلية لتهدئة التوترات على الحدود بين لبنان وإسرائيل
25/07/2024 22:25:42
25/07/2024 22:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مكتب نتنياهو أخبر أعضاء المجلس الوزاري المصغر بوجود تقدم في مفاوضات صفقة التبادل
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مكتب نتنياهو أخبر أعضاء المجلس الوزاري المصغر بوجود تقدم في مفاوضات صفقة التبادل
25/07/2024 22:25:42
25/07/2024 22:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلامية شهيرة تنفصل عن زوجها
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تنفصل عن زوجها
02:15 | 2024-07-25
25/07/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحر أخرجها من مخابئها: الأفاعي مُنتشرة في لبنان.. هل لدغتها قاتلة؟ (صور)
Lebanon 24
الحر أخرجها من مخابئها: الأفاعي مُنتشرة في لبنان.. هل لدغتها قاتلة؟ (صور)
02:30 | 2024-07-25
25/07/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستنتهي معركة لبنان قريباً؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن!
Lebanon 24
هل ستنتهي معركة لبنان قريباً؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن!
15:45 | 2024-07-24
24/07/2024 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة.. جيسيكا عازار في أواخر أشهر حملها (صور)
Lebanon 24
بدت مُتعبة.. جيسيكا عازار في أواخر أشهر حملها (صور)
04:51 | 2024-07-25
25/07/2024 04:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات قويّة تهزّ الجنوب الآن.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
أصوات انفجارات قويّة تهزّ الجنوب الآن.. ماذا يجري؟
16:18 | 2024-07-24
24/07/2024 04:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:02 | 2024-07-25
استطلاع للرأي: ترامب يتقدم على هاريس بفارق نقطة واحدة فقط بين الناخبين المحتملين (سكاي نيوز)
14:42 | 2024-07-25
القوات الأميركية تستهدف مطار الحديدة غرب اليمن بخمس غارات (الجزيرة)
14:26 | 2024-07-25
البيت الأبيض: آن أوان إنهاء الحرب في غزة
14:13 | 2024-07-25
البيت الأبيض: بايدن سيؤكد لنتنياهو الحاجة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قريبا (سكاي نيوز)
14:12 | 2024-07-25
البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو سيناقشان سبل تجنب حرب مع لبنان ومواجهة إيران (سكاي نيوز)
13:56 | 2024-07-25
استطلاع رأي للقناة 13 الإسرائيلية: 55% من الإسرائيليين يعتقدون أن خطاب نتنياهو لم يغير شيئا في الوضع
فيديو
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
25/07/2024 22:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
02:20 | 2024-07-24
25/07/2024 22:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
03:52 | 2024-07-23
25/07/2024 22:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24