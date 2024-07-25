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هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يريد الحصول على ضوء أخضر من بايدن للتحرك في لبنان إذا لم تنجح الاتصالات الدبلوماسية

Lebanon 24
25-07-2024 | 13:23
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