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هيئة البث الإسرائيلية: مكتب نتنياهو أخبر أعضاء المجلس الوزاري المصغر بوجود تقدم في مفاوضات صفقة التبادل

Lebanon 24
25-07-2024 | 13:38
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