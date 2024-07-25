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"أكسيوس": نتنياهو أبلغ عائلات الرهائن أن إسرائيل ستقدم لحماس مقترحاً محدثاً لوقف إطلاق النار خلال يومين

Lebanon 24
25-07-2024 | 17:22
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