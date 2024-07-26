Advertisement

أخبار عاجلة

بيان مشترك لقادة أستراليا ونيوزيلندا وكندا: ندعو إسرائيل للعمل نحو حل الدولتين

Lebanon 24
26-07-2024 | 03:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان قطري إسباني مشترك: السلام لا يمكن تحقيقه الآن إلا من خلال المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين
lebanon 24
26/07/2024 12:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان قطري مصري أميركي مشترك: ندعو بصفتنا وسطاء كلا من حماس وإسرائيل لإبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حددها الرئيس بايدن (العربي)
lebanon 24
26/07/2024 12:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوة من قادة أستراليا ونيوزيلندا وكندا لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
lebanon 24
26/07/2024 12:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الختامي لقمة السبع: نشعر بقلق عميق إزاء عواقب العمليات البرية في رفح على المدنيين وندعو إسرائيل إلى عدم شن هجوم واسع النطاق (الجزيرة)
lebanon 24
26/07/2024 12:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:09 | 2024-07-26
05:00 | 2024-07-26
04:52 | 2024-07-26
04:43 | 2024-07-26
04:41 | 2024-07-26
04:40 | 2024-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24