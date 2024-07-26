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المفوضية الأوروبية: نحول اليوم 1.5 مليار يورو من عائدات أصول روسيا المجمدة للدفاع وإعادة الإعمار بأوكرانيا
Lebanon 24
26-07-2024
|
05:49
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