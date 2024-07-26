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"حزب الله": استهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدوّ الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصبناه إصابة مباشرة
Lebanon 24
26-07-2024
|
09:30
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"حزب الله": في إطار الردّ على اعتداء العدوّ الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع استهدفنا مكان تموضع واستقرار جنود العدوّ في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصبناه إصابة مباشرة وأوقعناهم بين قتيل وجريح
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