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هيئة البث الإسرائيلية: الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من شمال غزة نحو الغلاف وسقط آخران بمنطقة مفتوحة

Lebanon 24
26-07-2024 | 10:22
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