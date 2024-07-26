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طبيب ترامب السابق يؤكد إصابته برصاصة وليس بغيرها أثناء محاولة الاغتيال (سكاي نيوز)

Lebanon 24
26-07-2024 | 12:08
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