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بدء الاجتماع بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (سكاي نيوز)

Lebanon 24
26-07-2024 | 12:23
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