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يديعوت أحرونوت عن مصادر: الفريق المفاوض يخشى من أن شروط نتنياهو تهدف إلى إثارة أزمة بشأن مفاوضات التبادل

Lebanon 24
26-07-2024 | 13:22
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