Advertisement

أخبار عاجلة

معاريف عن مصادر: بلدة المطلة الإسرائيلية قرب حدود لبنان تحولت إلى بلدة أشباح ولم يبق فيها سوى 15 شخصا

Lebanon 24
26-07-2024 | 16:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس بلدة المطلة الإسرائيلية الحدودية مع لبنان يقول إن 40% من المنازل السكنية تضررت وتم حرق نحو 200 منزل منذ تشرين الاول الماضي
lebanon 24
27/07/2024 02:33:01 Lebanon 24 Lebanon 24
اندلاع حرائق قرب بلدة المطلة في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان إثر هجوم بالمسيّرات (الجزيرة)
lebanon 24
27/07/2024 02:33:01 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إصابة منزل بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان باتجاه بلدة المطلة (الجزيرة)
lebanon 24
27/07/2024 02:33:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الإذاعة الإسرائيلية: القصف الأخير من لبنان أسفر عن أضرار كبيرة في بلدة الكابري في الجليل الأعلى
lebanon 24
27/07/2024 02:33:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:12 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:05 | 2024-07-26
19:03 | 2024-07-26
19:02 | 2024-07-26
19:00 | 2024-07-26
18:58 | 2024-07-26
18:58 | 2024-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24