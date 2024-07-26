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استطلاع لصحيفة "وول ستريت جورنال": ترامب يتقدم على هاريس في نوايا التصويت بواقع 49% مقابل 47%

Lebanon 24
26-07-2024 | 17:28
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