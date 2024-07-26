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الدفاع التركية تعلن تنفيذ غارات جوية على أهداف إرهابية في مناطق كارا وقنديل وأسوس شمال العراق وتدمير 25 موقعاً بينها نقاط تضم شخصيات قيادية

Lebanon 24
26-07-2024 | 18:38
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