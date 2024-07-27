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القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق 4 صواريخ من لبنان باتجاه كريات شمونة من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات

Lebanon 24
27-07-2024 | 01:49
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