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الجيش الإسرائيلي: سفينة صواريخ تابعة للبحرية الإسرائيلية تعترض مسيّرة دخلت من الأراضي اللبنانية إلى المياه الاقتصادية الإسرائيلية

Lebanon 24
27-07-2024 | 02:48
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