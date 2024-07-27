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بيان لوزراء خارجية رابطة "آسيان": لوقف الأعمال العدائية في أوكرانيا وأعربنا عن قلقنا إزاء الوضع الإنساني المتردي والخسائر المثيرة للقلق في غزة

Lebanon 24
27-07-2024 | 05:10
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