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رئيس وزراء المجر: أوكرانيا لن تصبح أبدا عضوا في الاتحاد الأوروبي أو الناتو

Lebanon 24
27-07-2024 | 08:01
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