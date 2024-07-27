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وزارة الخارجية الأميركية: بلينكن جدّد قلقه الشديد بشأن دعم الصين للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية

Lebanon 24
27-07-2024 | 08:49
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