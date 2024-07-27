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أخبار عاجلة
"لبنان 24": "درون" إسرائيلية ألقت قنبلة حارقة خلف مبنى بلدية عديسة مما تسبب بوقوع حريق
Lebanon 24
27-07-2024
|
09:19
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