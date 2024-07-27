"حزب الله": استهدفنا منظومة فنية تجسسية في موقع المنارة وانتشاراً لجنود العدوّ ‏في محيطها بالمسيّرات الإنقضاضية وحققنا إصابات مباشرة وأوقعناهم بين قتيل وجريح

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