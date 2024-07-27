"لبنان 24": قصف مدفعي اسرائيلي على وادي الغضبان في خراج بلدة كفرشوبا في منطقة العرقوب - قضاء حاصبيا واندلاع حرائق في الأماكن المستهدفة وتضرر عدد من المنازل المجاورة

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