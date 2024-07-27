Advertisement

أخبار عاجلة

إطلاق أكثر من 50 صاروخاً باتّجاه إصبع الجليل (الميادين)

Lebanon 24
27-07-2024 | 10:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إطلاق نحو 20 صاروخاً من لبنان باتجاه عمق الجليل الغربي شمال فلسطين (الميادين)
lebanon 24
28/07/2024 04:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"هآرتس" عن الجيش الإسرائيلي: إطلاق 12 صاروخا من لبنان باتّجاه كريات شمونة في إصبع الجليل واعتراض معظمها
lebanon 24
28/07/2024 04:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الميادين: تصاعد سحب الدخان من "ميسكاف عام" بعد إطلاق صلية من الصواريخ من لبنان باتجاه إصبع الجليل
lebanon 24
28/07/2024 04:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: اطلاق أكثر من 30 صاروخاً من لبنان باتجاه الجليل والجولان
lebanon 24
28/07/2024 04:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:18 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:57 | 2024-07-27
16:52 | 2024-07-27
16:50 | 2024-07-27
16:47 | 2024-07-27
16:36 | 2024-07-27
16:29 | 2024-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24