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كتائب شهداء الأقصى - نابلس: نخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم بلاطة من عدة محاور بالأسلحة الرشاشة

Lebanon 24
27-07-2024 | 11:49
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