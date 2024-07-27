Advertisement

أخبار عاجلة

البرلمان التركي يقر نشر قوات عسكرية لعامين بالصومال

Lebanon 24
27-07-2024 | 12:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس البوليفي آرس يطالب الجنرال زونيجا بوقف تعبئة القوات العسكرية
lebanon 24
28/07/2024 04:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة "Transworld navigator" في البحر العربي (الميادين)
lebanon 24
28/07/2024 04:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات عسكرية كندية ستصلُ إلى لبنان.. ما السبب؟
lebanon 24
28/07/2024 04:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن محللين عسكرين: من المرجح أن تنجو قوات حماس من العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح (الجزيرة)
lebanon 24
28/07/2024 04:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:18 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:57 | 2024-07-27
16:52 | 2024-07-27
16:50 | 2024-07-27
16:47 | 2024-07-27
16:36 | 2024-07-27
16:29 | 2024-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24