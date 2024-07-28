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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من مجدل شمس: نرفع جهوزيتنا إلى المرحلة التالية من القتال في الشمال وعندما يتطلب ذلك سنتحرك بقوة

Lebanon 24
28-07-2024 | 00:59
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