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الإذاعة الإسرائيلية عن غانتس: حكومة نتنياهو للأسف لا تتعامل مع ما تحتاج إليه إسرائيل لاعتبارات سياسية

Lebanon 24
28-07-2024 | 01:59
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