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ميقاتي: الموقف اللبناني يلقى تفهما لدى جميع اصدقاء لبنان والاتصالات مستمرة في أكثر من اتجاه دولي واوروبي وعربي لحماية لبنان

Lebanon 24
28-07-2024 | 11:42
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