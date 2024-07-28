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أكسيوس: مسؤول أميركي كبير قال لغالانت انه إذا هاجمت إسرائيل بيروت فإن الوضع قد يخرج عن السيطرة

Lebanon 24
28-07-2024 | 13:24
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