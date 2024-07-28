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كتائب القسام: تمكن مقاتلونا من قنص جنديين إسرائيليين وإصابتهم إصابة مباشرة في بلدة بني سهيلا في خان يونس (الجزيرة)

Lebanon 24
28-07-2024 | 13:46
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