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"لبنان24": العدو الاسرائيلي يقوم بعملية تمشيط من موقع المالكية باتجاه بلدة عيترون

Lebanon 24
28-07-2024 | 14:07
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