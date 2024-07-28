وزير الخارجية الإسرائيلي تعليقا على تهديد الرئيس التركي بالتدخل في أزمة غزة: أردوغان يسير على خطى صدام حسين وعليه أن يتذكر كيف انتهى الأمر (سكاي نيوز)

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