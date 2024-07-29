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رويترز: إسرائيل تبرم عقدا بـ220 مليون دولار لتوريد قذائف مورتر دقيقة التوجيه

Lebanon 24
29-07-2024 | 02:32
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