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الدفاع المدني في غزة: قوات الاحتلال تواصل حرق المنازل واختطاف وقتل المدنيين في منطقة تل الهوى ومحيط المستشفى الأردني

Lebanon 24
29-07-2024 | 03:50
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