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"رويترز" عن مسؤول إيراني: واشنطن نقلت رسائل لطهران منذ السبت محذرة من أن التصعيد سيكون ضارا لكل الأطراف

Lebanon 24
29-07-2024 | 15:39
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