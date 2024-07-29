Advertisement

أخبار عاجلة

مدفعية الاحتلال تستهدف محيط مدارس العودة التي تؤوي نازحين شرق خانيونس

Lebanon 24
29-07-2024 | 18:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدفعية الاحتلال تستهدف محيط شركة الكهرباء شمالي النصيرات ووصول عدد من الإصابات لمستشفى العودة (الميادين)
lebanon 24
30/07/2024 04:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: توالي الاستهداف الاسرائيلي لمقار الأونروا ومدارسها التي تؤوي النازحين استمرار لجريمة الإبادة بحق شعبنا
lebanon 24
30/07/2024 04:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الطائرات الاسرائيلية تشن غارة في محيط خيام النازحين شرق مدينة حمد في خانيونس جنوب قطاع غزة
lebanon 24
30/07/2024 04:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مدفعية الاحتلال تستهدف شمال مخيم النصيرات وسط القطاع
lebanon 24
30/07/2024 04:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:50 | 2024-07-29
18:42 | 2024-07-29
18:40 | 2024-07-29
18:39 | 2024-07-29
18:20 | 2024-07-29
18:07 | 2024-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24