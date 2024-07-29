Advertisement

أخبار عاجلة

زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو تقول إن المعارضة لديها القدرة على إثبات النتائج الحقيقية والصحيحة للانتخابات الرئاسية

Lebanon 24
29-07-2024 | 18:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس والمعارضة الفنزويلية يعلنان فوزهما بالانتخابات
lebanon 24
30/07/2024 04:13:42 Lebanon 24 Lebanon 24
المعارضة تدرس "خطة المواجهة" بعد فشل مبادرتها الرئاسية
lebanon 24
30/07/2024 04:13:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ثلاثية برّي الرئاسية تفرمل تحركات المعارضة
lebanon 24
30/07/2024 04:13:42 Lebanon 24 Lebanon 24
نواب "المعارضة" عرضوا للمبادرة الرئاسية مع فرنجيه والخازن
lebanon 24
30/07/2024 04:13:42 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:42 | 2024-07-29
18:40 | 2024-07-29
18:39 | 2024-07-29
18:20 | 2024-07-29
18:07 | 2024-07-29
18:02 | 2024-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24