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رئيس مجلس العلاقات الخارجية الإيرانية: مزاعم إسرائيل بمسؤولية حزب الله عن حادثة مجدل شمس مثيرة للسخرية

Lebanon 24
30-07-2024 | 01:40
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