Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس حزب العمل الإسرائيلي: مسؤولون كبار في الجيش أكدوا امتناع الشرطة عن إرسال تعزيزات إلى السجن لمدة 3 ساعات

Lebanon 24
30-07-2024 | 02:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: مسؤولون أمنيون كبار أكدوا أن بإمكان الجيش الانسحاب كليا من غزة 6 أسابيع إذا أبرمت صفقة
lebanon 24
30/07/2024 12:49:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السابق لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي: زيادة العمل العسكري في الشمال تكتيك خاطئ إلا إذا أردنا خوض حرب
lebanon 24
30/07/2024 12:49:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتقال 5 أشخاص وإصابة 2 خلال إخلاء الشرطة متظاهرين من أمام منزل رئيس الوزراء بالقدس (الجزيرة)
lebanon 24
30/07/2024 12:49:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن القناة 12 الإسرائيلية: عدد من كبار ضباط الهيئة العامة للجيش الاسرائيلي هاجموا رئيس الأركان بسبب العمليات المتعثرة في غزة
lebanon 24
30/07/2024 12:49:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:38 | 2024-07-30
04:43 | 2024-07-30
04:43 | 2024-07-30
04:36 | 2024-07-30
04:25 | 2024-07-30
04:22 | 2024-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24